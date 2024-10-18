Пешеход погиб под колесами машины в Саратове

Сегодня в Татищевском районе Саратовской области произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщил сайт sarinform.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 8:50 на повороте с Песчано-Уметского тракта в сторону поселка Красный Октябрь. Водитель автомобиля Lada сбил мужчину, который скончался на месте происшествия.

Инспекторы не сообщили возраст пешехода и детали о том, кто стал виновником аварии.