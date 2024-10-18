Пешеход погиб под колесами машины в Саратове
Сегодня в Татищевском районе Саратовской области произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщил сайт sarinform.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекция.
ДТП случилось в 8:50 на повороте с Песчано-Уметского тракта в сторону поселка Красный Октябрь. Водитель автомобиля Lada сбил мужчину, который скончался на месте происшествия.
Инспекторы не сообщили возраст пешехода и детали о том, кто стал виновником аварии.
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