Пешеход погиб под колесами легковушки на трассе в Удмуртии

Пешеход получил смертельные травмы в ДТП на участке федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртской Республики. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, 26-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в сторону Ижевска, сбил 49-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Авария случилась в понедельник, 27 января, в 00:10. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов.
В результате аварии пострадавший от тяжелых повреждений скончался на месте. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.
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