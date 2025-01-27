Пешеход погиб под колесами легковушки на трассе в Удмуртии

Пешеход получил смертельные травмы в ДТП на участке федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртской Республики. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, 26-летний водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в сторону Ижевска, сбил 49-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Авария случилась в понедельник, 27 января, в 00:10. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов.

В результате аварии пострадавший от тяжелых повреждений скончался на месте. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.