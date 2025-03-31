Пешеход погиб под колесами КамАЗа в Удмуртии

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Можгинском районе Удмуртии. Авария произошла в воскресенье, 30 марта, на участке федеральной трассы. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Полицейские предварительно установили, что около 22:00 36-летний водитель КамАЗа сбил неустановленного мужчину (на вид — около 60 лет). Пешеход передвигался по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Стражи порядка напомнили жителям республики, что для движения вдоль дорог предназначены тротуары и пешеходные дорожки. Если их нет, то двигаться нужно по обочине навстречу транспортному потоку.
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