Пешеход погиб под колесами иномарки в Нижнем Ломове

Пешеход получил смертельные травмы в ДТП в Нижнем Ломове. Авария случилась во вторник, 1 июля, на улице Московской. Об этом сообщил сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по Пензенской области.