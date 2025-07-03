Пешеход погиб под колесами иномарки в Нижнем Ломове

Пешеход получил смертельные травмы в ДТП в Нижнем Ломове. Авария случилась во вторник, 1 июля, на улице Московской. Об этом сообщил сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по Пензенской области.

По предварительной информации полиции, 24-летний мужчина за рулем автомобиля марки Volkswagen Golf сбил 54-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства и причины ДТП. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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