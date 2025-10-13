Пешеход погиб под колесами автомобиля в Пензе

Пешеход стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в центре Пензы. Авария произошла в воскресенье, 12 октября, на улице Кураева. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили представители областного управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации правоохранителей, поздно ночью 25-летний мужчина за рулем автомобиля Lada-211440 сбил 33-летнего пешехода. После этого легковушку отбросило на машину Lada Granta.

От тяжелых травм пострадавший скончался до приезда сотрудников экстренных служб. Сейчас стражи порядка выясняют все детали произошедшего.