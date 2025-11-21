Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе Курган — Куртамыш

На 12-м километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное произошло смертельное ДТП. В четверг, 20 ноября, около 22:00 водитель автомобиля Toyota Camry сбил пешехода, который находился на проезжей части. Об этом сайту URA.RU сообщили представители Госавтоинспекции Курганской области.

«Водитель автомобиля Toyota Camry 1975 года рождения допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия», заявил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кургану Владимир Кудрин.

Сейчас личность погибшего устанавливается. Предварительно, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, и он находился на дороге без цели ее перехода. Сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства аварии.