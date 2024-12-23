Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Дорожное происшествие случилось на 326-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал NSK.
По информации очевидцев, жертвой аварии стал мужчина. От полученных повреждений он скончался на месте. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личность погибшего и выяснит точные обстоятельства ДТП. При наличии оснований стражи порядка возбудят уголовное дело.
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