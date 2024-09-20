Пешеход погиб на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области

Смертельная авария, в которой погиб мужчина, произошла на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Водитель грузового автомобиля «Шакман» не заметил пешехода и сбил его. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. На вид мужчине 35-45 лет.

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