Пешеход погиб на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области

Смертельная авария, в которой погиб мужчина, произошла на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Водитель грузового автомобиля «Шакман» не заметил пешехода и сбил его. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. На вид мужчине 35-45 лет.
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