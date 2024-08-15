Пешеход подлетел в воздух после наезда легковушки в Сочи

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на улице Пластунской в Сочи. Об этом сообщил сайт « Кубань 24 ».

По данным очевидцев, отечественная легковушка сбила мужчину, который внезапно выбежал из-за грузовика. На данном участке не предполагался пешеходный переход.

При ударе машины гражданина подбросило в воздух. Ему потребовалась медицинская помощь.