Пешеход подлетел в воздух после наезда легковушки в Сочи

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на улице Пластунской в Сочи. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».

По данным очевидцев, отечественная легковушка сбила мужчину, который внезапно выбежал из-за грузовика. На данном участке не предполагался пешеходный переход.

При ударе машины гражданина подбросило в воздух. Ему потребовалась медицинская помощь.

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