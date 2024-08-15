Пешеход подлетел в воздух после наезда легковушки в Сочи
Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на улице Пластунской в Сочи. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».
По данным очевидцев, отечественная легковушка сбила мужчину, который внезапно выбежал из-за грузовика. На данном участке не предполагался пешеходный переход.
При ударе машины гражданина подбросило в воздух. Ему потребовалась медицинская помощь.
Падение рабочих со стройкрана в Москве стало поводом для расследования
Дорожное покрытие во дворе дома № 13 на улице Крупской обновят в Мытищах
Незаконную рекламу и граффити устранили на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья
Подмосковье обошло все субъекты ЦФО на премии «Экспортер года» по наградам
Координационный совет по безопасности приграничья заработал в России
На Украине призвали к эвакуации жителей Красноармейска в ДНР
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте