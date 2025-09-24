Пешеход-нарушитель погиб под колесами грузовика в Кузбассе

Грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода в Ленинске-Кузнецком. Авария случилась в среду, 24 сентября, приблизительно в 13:10, на улице Зварыгина. Об этом сообщил сайт VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кемеровской области.

По предварительной информации, водитель большегруза Isuzu Elf сбил 41-летнего мужчину, который в тот момент пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший от тяжелых травм скончался на месте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно разбираются в деталях произошедшего и проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.