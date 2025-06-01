Первый с начала года случай гибели купальщика произошел в Удмуртии

Первый с начала 2025 года случай гибели человека при купании зафиксировали на территории Удмуртии. Погибшим оказался 18-летний житель Пермского края. Об этом сообщил сайт Udm-info со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, молодой человек утонул в карьере, расположенном недалеко от поселка Новый в Воткинском районе. Компания отдыхала на берегу обводненного канала, когда пермяк ушел купаться и не вернулся. В результате поисков тело мужчины обнаружили в воде.
Спасатели отметили, что основными причинами гибели людей в водоемах становятся купание в нетрезвом состоянии и в необорудованных местах, а также оставление детей без присмотра.
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