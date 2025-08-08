Первокурсник из Тихвина попал в реанимацию после аварии на питбайке

Несовершеннолетний студент техникума на питбайке въехал в кучу песка и ударился головой о забор в Ленинградской области. Происшествие случилось в Бокситогорске на улице Газа. Об этом сообщил Piter.TV .

По опубликованной информации, 17-летний юноша, который учится в техникуме в Тихвине, при выезде из поворота не справился с управлением и влетел в песок. После столкновения с забором пострадавшего доставили в реанимацию.

Известно, что в 2025 году молодого человека привлекали к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без прав. Штраф в размере 30 тысяч рублей до сих пор не оплачен.