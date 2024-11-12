Пермяку присудили принудительные работы за кражу товаров из сетевых магазинов

Жителю Пермского края присудили больше года принудительных работ за кражу товаров на сумму пять тысяч рублей. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Кудымкарский городской суд региона.

Следователи выяснили, что в период с апреля по май 2024 года мужчина воровал товары из сетевых магазинов. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления.

Суд также постановил каждый месяц удерживать из его дохода в пользу государства 10%. Пермяк полностью признал свою вину.