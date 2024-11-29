Пермяка осудили за организацию нелегальной фирмы по предоставлению займов

В Пермском крае осудили жителя Кудымкара, который устроил нелегальную выдачу займов под проценты. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Мучжина не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а просто самовольно организовал офис и повесил рекламную вывеску. Он не зарегистрировался как МФО или ломбард и просто давал людям деньги под проценты.

Но суд признал фирму нелегальной, потребовал прекратить ее деятельность и снять рекламный щит.