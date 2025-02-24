Пермяк пытался подкупить сотрудника ДПС и попал на штраф в 30 тысяч

В Перми суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в покушение на мелкое взяточничество. Он пытался дать взятку сотрудникам ДПС. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.
Суд установил, что сотрудники ДПС остановили автомобиль и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, он попытался дать взятку в размере пяти тысяч рублей сотруднику полиции. Но злоумышленника задержали.
Водителя признали виновным и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
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