Перевернутый подростками автомобиль загорелся в Новой Москве

Перевернутая машина загорелась на улице поселения Московский на территории Новой Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, транспортное средство с колес на крышу опрокинула группа подростков.

Причастны ли молодые люди к поджогу автомобиля, пока неизвестно. Машина стояла на парковке, куда пробрались подростки, атаковавшие транспортное средство.

Прибывшие на место пожарные потушили охватившее машину пламя на площади в три квадратных метра.



Данные о пострадавших, а также о причинах возникновения огня пока не поступили.