Перевернутый подростками автомобиль загорелся в Новой Москве

Источник 360.ru: перевернутая подростками машина загорелась в Новой Москве

Фото: РИА «Новости»

Перевернутая машина загорелась на улице поселения Московский на территории Новой Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, транспортное средство с колес на крышу опрокинула группа подростков.

Причастны ли молодые люди к поджогу автомобиля, пока неизвестно. Машина стояла на парковке, куда пробрались подростки, атаковавшие транспортное средство.

Прибывшие на место пожарные потушили охватившее машину пламя на площади в три квадратных метра.

Данные о пострадавших, а также о причинах возникновения огня пока не поступили.

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