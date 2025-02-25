Перевернутый подростками автомобиль загорелся в Новой Москве

Перевернутая машина загорелась на улице поселения Московский на территории Новой Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, транспортное средство с колес на крышу опрокинула группа подростков.
Причастны ли молодые люди к поджогу автомобиля, пока неизвестно. Машина стояла на парковке, куда пробрались подростки, атаковавшие транспортное средство.
Прибывшие на место пожарные потушили охватившее машину пламя на площади в три квадратных метра.
Данные о пострадавших, а также о причинах возникновения огня пока не поступили.
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