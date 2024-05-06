Переносившая пациента санитарка сломала позвоночник в больнице Екатеринбурга | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 11:32 Переносившая пациента санитарка сломала позвоночник в больнице Екатеринбурга Санитарка из Екатеринбурга сломала позвоночник, перенося пациента РИА «Новости»

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Санитарка сломала позвоночник, когда переносила пациента в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе прокуратуры.

Дежурный врач попросил женщину и медсестру помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку.

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«Во время подъема пациента санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента», — уточнили в прокуратуре.

Спустя несколько дней пострадавшую санитарку госпитализировали. Госинспектор труда постановил, что нарушение допустило учреждение.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. Требования ведомства удовлетворили. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует восстановление трудовых прав санитарки.