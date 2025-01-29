Перебегавший ж/д пути мужчина погиб под колесами поезда на Урале

Мужчина получил смертельные травмы при столкновении с поездом в Свердловской области. Авария произошла в среду, 29 января, на 326-м километре перегона станций Лая — Баранчинская. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу уральской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в утреннее время 29-летний пешеход перебегал железнодорожные пути, когда его сбил поезд. От тяжелых травм пострадавший скончался на месте.

Стражи порядка организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Вскоре правоохранители дадут оценку действиям работников поездной бригады, а также состоянию участка дороги, где произошла авария.