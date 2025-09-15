Перебегавший дорогу студент попал под колеса иномарки в Петербурге

Дорожная авария с участием студента колледжа произошла в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД ФР по городу.

Согласно данным ведомства, на проспекте Наставников автомобиль Audi Q5 под управлением 48-летней женщины наехал на 16-летнего юношу. Молодой человек переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.