Перебегавший дорогу школьник попал под колеса иномарки в Таганроге

Автомобиль Kia сбил девятилетнего мальчика в Таганроге. Дорожная авария случилась в Красном переулке. Об этом сайту rostovgazeta.ru сообщили представители Госавтоинспекции по Ростовской области.

По данным полицейских, 41-летний водитель иномарки на полном ходу сбил школьника, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного грузовика. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Сведения о состоянии ребенка не поступали. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.