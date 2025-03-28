Перебегавший дорогу школьник попал под колеса иномарки в Таганроге

Автомобиль Kia сбил девятилетнего мальчика в Таганроге. Дорожная авария случилась в Красном переулке. Об этом сайту rostovgazeta.ru сообщили представители Госавтоинспекции по Ростовской области.
По данным полицейских, 41-летний водитель иномарки на полном ходу сбил школьника, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного грузовика. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Сведения о состоянии ребенка не поступали. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте