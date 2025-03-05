Перебегавший дорогу школьник попал под колеса автобуса в Тюмени

Дорожная авария с участием 13-летнего мальчика произошла в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, на улице Газовиков ребенок попал под колеса автобуса. Транспорт сбил школьника, когда тот пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

У пострадавшего диагностировали травмы. Прокуратура организовала проверку.

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