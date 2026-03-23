Перебегавший дорогу школьник погиб под колесами иномарки в Ленобласти
В Ленинградской области произошла смертельная авария с участием ребенка. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на МВД РФ.
По данным полиции, на 89-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 12-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.
Подросток скончался на месте от полученных травм. Проводится проверка.
