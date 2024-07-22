Перебегавший дорогу подросток попал под колеса легковушки во Фрунзенском районе Петербурга

Дорожная авария с участием подростка произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, юноша попал под колеса ВАЗ-21081, перебегая дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали травмы средней степени тяжести. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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