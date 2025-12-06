Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса Lexus в Петербурге
Дорожная авария с участием пешехода произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, на Бухарестской улице водитель машины Lexus сбил 42-летнего мужчину. Тот пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Проводится проверка.
