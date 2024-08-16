Перебегавший дорогу пешеход погиб под колесами КамАЗа в Челябинске

Один человек стал жертвой дорожной аварии с участием грузовика в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГАИ.

Согласно данным ведомства, на Свердловском проспекте водитель КамАЗа сбил пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший скончался от полученных травм до прибытия медиков. Правоохранители выясняют другие детали случившегося.

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