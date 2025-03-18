Перебегавший дорогу пешеход погиб под колесами иномарки в Свердловской области

Водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Свердловской области. Авария произошла вечером 17 марта в поселке Большой Исток. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, местный житель 1960 года рождения перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль Ford Focus, которым управлял 40-летний мужчина. От тяжелых трав пострадавший скончался на месте ДТП.
Автомобилист, имеющий восьмилетний стаж вождения, рассказал, что слишком поздно заметил пешехода на проезжей части из-за плохой видимости. Сейчас стражи порядка проводят проверку.
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