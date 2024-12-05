Перебегавший дорогу мужчина угодил под колеса иномарки в Ростове-на-Дону

Водитель Renault Logan сбил 54-летнего мужчину в Ростове-на-Дону. Пешеход пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте, передает сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Полицейские сообщили, что авария случилась днем 4 декабря на Красноармейской улице. За рулем иномарки находился 44-летний горожанин. Он не успел среагировать и сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода.
В результате ростовчанин получил различные повреждения, его доставили в больницу. Стражи порядка инициировали проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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