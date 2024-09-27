Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса легковушки в Красногвардейском районе Петербурга

Пешеход получил серьезные травмы в ДТП с участием легковушки в Красногвардейском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по городу.

Авария произошла на Новочеркасском проспекте. По предварительным данным, мужчина попал под колеса машины JAC, когда пересекал проезжую часть в неположенном месте. За рулем иномарки находился 23-летний водитель.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Организована проверка.

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