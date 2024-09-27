Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса легковушки в Красногвардейском районе Петербурга

Пешеход получил серьезные травмы в ДТП с участием легковушки в Красногвардейском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по городу.
Авария произошла на Новочеркасском проспекте. По предварительным данным, мужчина попал под колеса машины JAC, когда пересекал проезжую часть в неположенном месте. За рулем иномарки находился 23-летний водитель.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Организована проверка.
ВСУ обстреляли Белгородскую область больше 80 раз за сутки
Форум «Цифровая транспортация 2024» завершился в Москве
Коломенский электровоз станет экспонатом музея в Новосибирске
«Вся подноготная киевского режима в этом». Сальдо обвинил ВСУ в варварстве
Митинг памяти бойцов дивизии Панфилова прошел в Волоколамске
Зеленский и Харрис обсудили поддержку Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте