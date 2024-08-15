Перебегавший дорогу мужчина погиб под колесами легковушки в Екатеринбурге
Дорожная авария унесла жизнь пешехода на улице Сыромолотова в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.
Согласно данным ведомства, 32-летнего мужчину сбил водитель машины LADA Granta. Известно, что гражданин пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавший скончался до прибытия бригады скорой помощи. Правоохранители организовали проверку.
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