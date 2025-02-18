Перебегавший дорогу мальчик попал под колеса легковушки в Кургане
Дорожная авария с участием ребенка 2014 года рождения произошла на улице Коли Мяготина в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГАИ.
Согласно данным ведомства, мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель ВАЗ-211540 не успел среагировать на внезапное появление пешехода, что привело к столкновению.
Пострадавшего школьника госпитализировали с травмами. Областной прокурор Владислав Московских поручил провести проверку по факту ДТП.
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