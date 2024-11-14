Перебегавший дорогу мальчик попал под колеса иномарки в Ижевске

Дорожная авария с участием 11-летнего ребенка произошла на Кирпичной улице в Ижевске. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Удмуртии.

Согласно данным ведомства, 48-летний водитель машины Skoda Rapid сбил мальчика, когда тот пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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