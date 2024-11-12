Перебегавшая дорогу женщина погибла под колесами легковушки в Петербурге
Смертельная авария с участием пешехода произошла в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на Литейном проспекте 24-летний водитель машины LADA Granta сбил женщину. Гражданка, на вид которой около 50 лет, пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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