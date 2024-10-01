Перебегавшая дорогу женщина погибла под колесами иномарки в Перми
Смертельная авария с участием пешехода произошла на шоссе Космонавтов в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.
Согласно данным ведомства, водитель машины Opel Astra сбил женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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