Перебегавшая дорогу женщина погибла под колесами иномарки в Перми

Смертельная авария с участием пешехода произошла на шоссе Космонавтов в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Согласно данным ведомства, водитель машины Opel Astra сбил женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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