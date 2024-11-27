Перебегавшая дорогу женщина погибла под колесами автобуса в Челябинске

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на перекрестке улиц Горького и Котина 60-летний водитель автобуса сбил женщину. Та пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Нарушительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшей устанавливается. Правоохранители проводят проверку.

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