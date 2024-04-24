Перебегавшая дорогу пятиклассница попала под колеса иномарки в Петербурге | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 16:03 Перебегавшая дорогу пятиклассница попала под колеса иномарки в Петербурге

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Школьница серьезно пострадала при наезде легковушки в Невском районе Петербурга. Организована проверка, сообщила Neva.Today.

По предварительным данным, водитель машины Toyota Cresta, следуя по проспекту Большевиков, сбил 11-летнюю девочку. Пятиклассница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

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Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Известно, что 25-летний автомобилист дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.