Перебегавшая дорогу пятиклассница попала под колеса иномарки в Петербурге

Дорожная авария с участием ребенка произошла на улице Руднева в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель машины Volkswagen сбил 10-летнюю девочку, когда та пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пятиклассница переходила дорогу без сопровождения родителей.

Школьнице потребовалась медицинская помощь. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка.

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