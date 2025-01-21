Перебегавшая дорогу пенсионерка погибла под колесами иномарки в Сочи

Пенсионерка стала жертвой ДТП в Центральном районе Сочи. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Виноградной. По информации ведомства, 84-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки Kia.

Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Проводится проверка.

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