Перебегавшая дорогу девочка попала под колеса иномарки в центре Перми

Дорожная авария с участием ребенка произошла на улице Ленина в Перми. Подробности сообщил сайт «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев и ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 11-летняя девочка решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате школьницу сбил водитель иномарки, добавило Ura.ru.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую и назначили юной пациентке амбулаторное лечение. Проводится проверка.

