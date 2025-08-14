Перебегавшая дорогу девочка попала под колеса иномарки в центре Перми
Дорожная авария с участием ребенка произошла на улице Ленина в Перми. Подробности сообщил сайт «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев и ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 11-летняя девочка решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате школьницу сбил водитель иномарки, добавило Ura.ru.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую и назначили юной пациентке амбулаторное лечение. Проводится проверка.
