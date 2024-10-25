Перебегавшая дорогу 9-летняя девочка попала под колеса иномарки в Салехарде

Водитель машины марки Nissan наехал на девятилетнюю школьницу в Салехарде. Дорожное происшествие случилось на улице Мира, сообщает URA.RU со ссылкой на представителей Госавтоинспекции ЯНАО.
По данным полицейских, девочка попала под колеса иномарки, когда перебегала дорогу по пешеходному переходу. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь на месте аварии. Пострадавшей не потребовалась госпитализация.
Сейчас стражи порядка проводят проверку. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.
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