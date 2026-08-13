Пензенца приговорили к тюремному сроку за причинение смерти по неосторожности

В Наровчатском районе Пензенской области вынесен приговор по делу о трагической гибели человека на частной территории. 21-летний местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности, пишет «Пенза-пресс» .

Трагический инцидент произошел в декабре 2025 года, когда обвиняемый выполнял работы по опиловке деревьев. Управляя трактором и используя трос для валки ствола, молодой человек допустил роковую ошибку: верхняя часть дерева зацепилась за соседнее растение и при наклоне рухнула в противоположную сторону, ударив 36-летнего мужчину, находившегося рядом. От полученных тяжелых травм потерпевший скончался в машине скорой помощи еще до прибытия в медицинское учреждение.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину. При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства: отсутствие у молодого человека судимостей в прошлом и его чистосердечное раскаяние в содеянном. В результате фигуранту было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев.