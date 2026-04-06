«Пенза-пресс»: в Пензе разыскивают очевидцев ДТП на улице Мира
В Пензе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое зафиксировали на улице Мира. Об этом написала «Пенза-пресс».
Авария случилась 2 марта в 7:30 напротив дома № 8. Неустановленный водитель наехал на стоящий автомобиль Haval и скрылся с места происшествия.
Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
