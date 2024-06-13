Пенсионерку жестоко убили в Ижевске из-за замечания о шуме

В Ижевске задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионерки. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на СУ СКР Удмуртии.

Предположительно, мужчина с друзьями устроил пикник недалеко от дома пенсионерки. Она вышла на улицу и попросила компанию вести себя потише.

Но в ответ мужчина сначала ударил пожилую женщину по голове, а потом бросил в костер. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.