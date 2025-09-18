Пенсионерку с питомцем спасли из горящей квартиры в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области спасатели совместно с Росгвардией провели операцию по спасению пожилой женщины и ее собаки. Об этом написала «Мойка78» .

Росгвардейцы заметили возгорание в доме на Заводской улице в Отрадном: из окна квартиры вырывалось пламя, клубился дым, а на балконе стояла пенсионерка и просила о помощи.

Сотрудники Росгвардии сразу же эвакуировали жильцов из соседних квартир — на улицу вывели около 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. А когда подъехали пожарные, то с помощью приставной лестницы спустили с балкона 62-летнюю женщину вместе с таксой.

Предположительно, причиной пожара стал перегрев аккумулятора электровелосипеда, который был на зарядке.