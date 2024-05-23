Пенсионерку из Удмуртии заключили под стражу по обвинению в убийстве 90-летней матери сожителя

Суд избрал меру пресечения 64-летней жительнице Сарапула, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщил Izhlife.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Удмуртии.

По версии следствия, фигурантка, находясь в состоянии опьянения, поссорилась с 90-летней матерью сожителя. В ходе конфликта женщина ударила ее ножом в сердце.

Пострадавшая скончалась на месте. Пенсионерку заключили под стражу на два месяца.