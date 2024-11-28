Пенсионерка стала жертвой ДТП в Екатеринбурге после потери сознания за рулем
Дорожная авария в Екатеринбурге унесла жизнь 65-летней женщины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, пенсионерка, управляя машиной Huyndai, столкнулась с КамАЗом. Выяснилось, что женщина потеряла сознание за рулем.
Пожилая автомобилистка скончалась на месте ДТП. Ее 19-летней пассажирке потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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