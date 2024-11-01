Пенсионерка пострадала в пожаре в Удмуртии

Накануне в одной из деревень Игринского района произошел пожар, в котором пострадала 63-летняя пенсионерка. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Удмуртии.

В одном из домов загорелась веранда, когда внутри здания были 63-летняя женщина и ее 14-летний внук. Сначала жильцы пытались самостоятельно справиться с огнем, но не смогли: из-за притока воздуха пожар только набрал силу.

Тогда бабушка с внуком позвонили спасателям и выбрались из дома через окно с другой стороны. Пенсионерка получила ожог, но отказалась от госпитализации. Сотрудники МЧС потушили пожар.