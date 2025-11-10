Пенсионерка пострадала в аварии на улице Бакунина в Пензе

В центре Пензы, на улице Бакунина, в воскресенье, 9 ноября, около 9:20 утра, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей иностранного производства — Renault Duster и Toyota. Об этом написала «Пенза-пресс».
В результате столкновения водитель Renault Duster, 76-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.
Управление Госавтоинспекции по Пензенской области проводит расследование обстоятельств аварии. Сотрудниками полиции ведется сбор сведений и составление полной картины происшествия.
