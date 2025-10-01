Пенсионерка пострадала при возгорании деревянного дома в Пензе

Пожилая жительница Пензенской области пострадала при пожаре в Пензе. Происшествие случилось во вторник, 30 сентября, на улице Межрайонной. Об этом ИА «Пенза Пресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:17. Сразу после этого на место вызова направили восемь пожарных машин и 30 спасателей.

В результате ЧП пострадала 76-летняя женщина, еще десять человек эвакуировали. Во втором подъезде двухэтажного деревянного дома частично выгорели квартиры, коридор и кровля. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.