Пенсионерка попала в реанимацию после квартирного пожара в Петербурге
Жительница Петроградского района Петербурга серьезно пострадала во время пожара. Подробности сообщил сайт Neva.Today.
Происшествие случилось в квартире дома на набережной Адмирала Лазарева. По предварительным данным, под 63-летней женщиной загорелся матрас.
Пенсионерка получила серьезные ожоги и отравление угарным газом. Медики поместили пациентку в реанимационное отделение. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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