Пенсионерка попала в реанимацию после квартирного пожара в Петербурге

Жительница Петроградского района Петербурга серьезно пострадала во время пожара. Подробности сообщил сайт Neva.Today .

Происшествие случилось в квартире дома на набережной Адмирала Лазарева. По предварительным данным, под 63-летней женщиной загорелся матрас.

Пенсионерка получила серьезные ожоги и отравление угарным газом. Медики поместили пациентку в реанимационное отделение. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.