Пенсионерка попала в больницу после мощного пожара в Башкирии

Крупный пожар охватил частный дом в Кугарчинском районе Башкирии. Не обошлось без пострадавших, сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные регионального МЧС РФ.

Происшествие случилось в селе Побоище. Благодаря пожарному извещателю на место оперативно выехали спасатели. Специалисты успели вовремя эвакуировать 71-летнюю хозяйку, однако ей потребовалась медицинская помощь.

Врачи диагностировали у пациентки несколько ожогов. А вот дом практически полностью оказался уничтожен огнем.