Пенсионерка попала в больницу после мощного пожара в Башкирии

Крупный пожар охватил частный дом в Кугарчинском районе Башкирии. Не обошлось без пострадавших, сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные регионального МЧС РФ.
Происшествие случилось в селе Побоище. Благодаря пожарному извещателю на место оперативно выехали спасатели. Специалисты успели вовремя эвакуировать 71-летнюю хозяйку, однако ей потребовалась медицинская помощь.
Врачи диагностировали у пациентки несколько ожогов. А вот дом практически полностью оказался уничтожен огнем.
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